Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

WP: разведка США считает, что КНДР старается скрыть свои арсеналы с ядерным оружием

Международная панорама
1 июля, 3:50 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 1, июля. /ТАСС

Как сообщает издание, аналитики ЦРУ и других профильных ведомств сообщают о наращивании в последние месяцы Пхеньяном производства обогащенного урана

Поделиться
Материал из 1 страницы
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп

© EPA-EFE/KEVIN LIM /THE STRAITS TIMES/SPH SINGAPORE

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Разведывательные службы США на основании полученных доказательств пришли к выводу, что КНДР не намерена в полной мере отказываться от своего ядерного арсенала и вместо этого рассматривает способы скрыть количество боеголовок, находящихся в ее распоряжении, а также свои военные объекты по разработке вооружений. Об этом сообщила в субботу газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в спецслужбах.

Смотрите также
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп

"Ким Чен Ын полностью обыграл Трампа": что мировые СМИ пишут о саммите в Сингапуре

Согласно полученным после проведения 12 июня в Сингапуре американо-северокорейского саммита данным, Пхеньян готовится к тому, чтобы ввести в заблуждение Вашингтон и скрыть настоящее количество ракет и ядерных боеголовок в своем арсенале, а также наличие засекреченных объектов, используемых для производства ядерного топлива. В частности, по сведениям разведки, КНДР полагает, что США не подозревают о масштабах их ядерной и ракетной программ.

Полученные данные, отмечает издание, подтверждают новые, ранее неизвестные выводы Разведывательного управления министерства обороны (РУМО) США, согласно которым КНДР "вряд ли собирается проводить денуклеаризацию". Такие оценки резко контрастируют с высказываниями президента США Дональда Трампа. После встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном он написал в Twitter, что Пхеньян "больше не представляет ядерной угрозы". На недавней встрече со сторонниками он заявил, что добился "большого успеха" во время переговоров.

Как говорится в статье, The Washington Post дополнила представленную телекомпанией NBC в пятницу информацию, которой располагает американская разведка. Пхеньян за последние месяцы наращивал производство обогащенного урана для создания ядерного оружия, отмечает телекомпания. Аналитики ЦРУ и других профильных ведомств полагают, что Ким Чен Ын может попытаться ввести США в заблуждение о наличии таких объектов в то время как он ожидает больших уступок со стороны Вашингтона в отношении ядерной программы КНДР.

Ранее интернет-портал 38 North, действующий при вашингтонском Центре имени Генри Стимсона, опубликовал отчет, в котором говорится, что КНДР продолжает вести активные работы по развитию инфраструктуры ядерного центра Йонбён в районе Пхеньяна. В частности, согласно этим данным, было построено несколько непромышленных зданий неизвестного назначения. Кроме того, рядом с экспериментальным легководным реактором на территории этого комплекса было завершено строительство крупного инженерного центра.

В центре Йонбён расположены завод по обогащению урана и реактор мощностью 5 МВт, построенный специалистами КНДР в 1986 году. По оценке экспертов, за один год здесь можно получить достаточно материалов для изготовления нескольких ядерных зарядов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд
Страны
США КНДР Сингапур
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
2
Сборная Уругвая оставила Роналду за бортом ЧМ-2018 и сыграет с французами в четвертьфинале
3
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
4
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
5
Месси и Роналду покинули чемпионат мира по футболу в России в один день
6
Telegraph: Джон Болтон втайне от Терезы Мэй провел встречу с евроскептиками
7
Какие опасные растения попадаются в средней полосе России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости