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СМИ: Япония смягчила мониторинг за потенциальными ракетными пусками КНДР

Международная панорама
1 июля, 4:32 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 1, июля. /ТАСС

Газета Asahi отмечает, что оснащенные комплексами противоракетной обороны корабли были сняты с круглосуточного боевого дежурства в Японском мор

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ТОКИО, 1 июля. /ТАСС/. Япония смягчила мониторинг за потенциальными ракетными пусками КНДР на фоне улучшения отношений между Пхеньяном и западными странами. Об этом в воскресенье сообщила газета Asahi.

Отмечается, что с 29 июня корабля Сил морской самообороны Японии, оснащенные комплексами противоракетной обороны Aegis, были сняты с круглосуточного боевого дежурства в Японском море. Теперь в случае нового ракетного запуска КНДР они будут выводиться на боевую позицию в течение 24 часов. Приказ об уничтожении ракет КНДР в том случае, если они будут нести потенциальную угрозу безопасности Японии, между тем продолжает действовать в полной мере.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели 12 июня свою первую встречу в Сингапуре. По ее итогам был подписан документ, в котором Пхеньян высказался за проведение полной денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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