СМИ: Япония смягчила мониторинг за потенциальными ракетными пусками КНДР

ТОКИО, 1 июля. /ТАСС/. Япония смягчила мониторинг за потенциальными ракетными пусками КНДР на фоне улучшения отношений между Пхеньяном и западными странами. Об этом в воскресенье сообщила газета Asahi.

Отмечается, что с 29 июня корабля Сил морской самообороны Японии, оснащенные комплексами противоракетной обороны Aegis, были сняты с круглосуточного боевого дежурства в Японском море. Теперь в случае нового ракетного запуска КНДР они будут выводиться на боевую позицию в течение 24 часов. Приказ об уничтожении ракет КНДР в том случае, если они будут нести потенциальную угрозу безопасности Японии, между тем продолжает действовать в полной мере.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели 12 июня свою первую встречу в Сингапуре. По ее итогам был подписан документ, в котором Пхеньян высказался за проведение полной денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.