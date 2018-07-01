ДНР обвинила украинских силовиков в нарушении "хлебного перемирия"

ДОНЕЦК, 1 июля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) нарушили вступившее в силу "хлебное перемирие" в Донбассе. Об этом в воскресенье заявил руководитель представительства провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

"Впервые с момента введения "хлебного перемирия" в 09:45 зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению Новоторецкое - Докучаевск, произведено 30 выстрелов из БМП-2", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Режим прекращения огня, согласованный 27 июня на встрече контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины, вступил в силу 1 июля в 00:01 по киевскому времени. После вступления в силу нового перемирия в командовании ДНР заявили о его соблюдении со стороны киевских силовиков, однако за несколько часов до начала перемирия в ДНР и ЛНР фиксировали увеличение количества обстрелов со стороны украинских позиций.