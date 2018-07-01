Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Боевики ИГ убили трех сотрудников школы на востоке Афганистана

Международная панорама
1 июля, 10:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Кроме того, по информации агентства "Синьхуа", боевики сожгли много книг, находящихся в здании

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 1 июля. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) убили трех сотрудников местной средней школы в восточной провинции Нангархар в Афганистане. Об этом сообщило в воскресенье агентство "Синьхуа" со ссылкой на заявление местного правительства.

Согласно его данным, инцидент произошел в субботу поздно вечером в районе Ходжани. Кроме того, по информации агентства, боевики сожгли много книг, находящихся в здании.

В последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях Логар, Нангархар и Гильменд, а также на севере республики - в Кундузе, Джаузджане и Парване. При этом все чаще полевые командиры и боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) присягают на верность террористической группировке "Исламское государство".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Афганистан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Английский фанат заявил, что британским СМИ должно быть стыдно за пропаганду против России
2
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
3
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
4
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
5
Эксперты: увеличение пенсионного возраста в РФ не изменит срока жизни на пенсии
6
Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест, пожаловавшись на предвзятое отношение
7
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости