Боевики ИГ убили трех сотрудников школы на востоке Афганистана

ТАСС, 1 июля. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) убили трех сотрудников местной средней школы в восточной провинции Нангархар в Афганистане. Об этом сообщило в воскресенье агентство "Синьхуа" со ссылкой на заявление местного правительства.

Согласно его данным, инцидент произошел в субботу поздно вечером в районе Ходжани. Кроме того, по информации агентства, боевики сожгли много книг, находящихся в здании.

В последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях Логар, Нангархар и Гильменд, а также на севере республики - в Кундузе, Джаузджане и Парване. При этом все чаще полевые командиры и боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) присягают на верность террористической группировке "Исламское государство".