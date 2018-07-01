Спецслужбы ФРГ не исключают, что Иран продолжает закупки для атомной программы

БЕРЛИН, 1 июля. /ТАСС/. Германские спецслужбы не исключают, что Иран продолжает работать над своей атомной и ракетной программой, хотя и не выходит за рамки соглашения от 2015 года. Об этом сообщил в воскресенье германский новостной портал T-Online со ссылкой на данные Федерального ведомства по охране конституции ФРГ (контрразведка страны).

Как отмечается в материале, Иран по-прежнему пытается закупать в Германии товары и технологии, которые могут использоваться для производства оружия массового уничтожения и создания ракетных систем. Только в земле Северный Рейн - Вестфалия в 2016 году было зафиксировано 32 попытки нелегального приобретения соответствующих товаров с иранской стороны, пишет портал. В то же время, по данным земельного МВД, это "существенно меньше", чем годом ранее. Подобные попытки осуществляются и поныне, констатировали в ведомстве.

Однако, как считают в спецслужбах ФРГ, пока данных для того, чтобы говорить о нарушении Тегераном ядерной сделки, недостаточно.

В 2015 году Иран, Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция согласовали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который ограничивал ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних рестрикций, введенных в свое время США и ЕС. Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из СВПД.