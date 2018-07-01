Израиль усилил группировку войск на Голанских высотах из-за боев на юге Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 июля. /ТАСС/. Израиль усилил группировку войск на Голанских высотах, направив в район близ границы с Сирией подразделения артиллерии и бронетанковых войск. Об этом сообщила в распространенном в воскресенье коммюнике пресс-служба Армии обороны Израиля.

"После оценки ситуации командованием Северного округа было решено усилить 210-ю дивизию на Голанских высотах бронетанковыми и артиллерийскими силами, - говорится в документе. - Подразделения были развернуты сегодня утром в рамках повышения готовности армии перед лицом событий на сирийской части Голанских высот близ границы Израиля".

В пресс-службе отметили, что "Армия обороны Израиля придает большое значение выполнению положений израильско-сирийского соглашения о размежевании от 1974 года". Этот документ предусматривает создание демилитаризованной зоны на Голанских высотах и нахождение там миротворцев ООН. Военные добавили, что Израиль "и впредь будет придерживаться политики невмешательства в сирийский конфликт, в то же время жестко реагируя на любые случаи нарушения своего суверенитета и создания угрозы гражданскому населению".

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голанские высоты были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Кнессет (израильский парламент) принял закон "О Голанских высотах", который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет еврейского государства над этой территорией. Аннексия была признана незаконной в соответствии с резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.

Недалеко от границы с Израилем сирийские войска с 18 июня ведут бои против террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и сражающихся на ее стороне формирований для восстановления контроля над южной провинцией Дераа. Сирийское правительство заявило, что террористы и их пособники препятствуют заключению соглашения о примирении в южных районах страны.