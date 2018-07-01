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В ОАЭ сообщили, что аравийская коалиция приостановила наступление на порт Ходейда

Международная панорама
1 июля, 12:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Эти меры были приняты для поддержки спецпосланника генерального секретаря ООН Мартина Гриффитса, который провел переговоры с противоборствующими сторонами в Йемене

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ТАСС, 1 июля. Аравийская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, приостановила на неделю военную операцию против мятежников-хуситов (сторонники движения "Ансар Аллах") в йеменском порту Ходейда. Об этом написал в воскресенье на своей странице в Twitter министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш.

"Мы приветствуем усилия специального посланника генерального секретаря ООН по Йемену Мартина Гриффитса по достижению безоговорочного выхода хуситов из города-порта Ходейда", - отметил Гаргаш, добавив, что для поддержки эмиссара "коалиция приостановила продвижение на город-порт на неделю с 23 июня".

На минувшей неделе Мартин Гриффитс провел серию переговоров с противоборствующими сторонами в Йемене. В частности, он встретился с представителями "Ансар Аллах" в Сане и президентом Йемена Абд Раббо Мансуром Хади в Адене. По итогам визитов он заявил в интервью Радио ООН, что участники конфликта готовы к переговорам. Ранее эмиссар также подтвердил Мансуру Хади, что мятежники готовы передать Ходейду под контроль ООН.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

14 июня 2018 года аравийская коалиция совместно с йеменскими правительственными силами начала операцию "Золотая победа" по захвату стратегически важного порта Ходейда, удерживаемого хуситами.

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