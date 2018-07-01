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Нетаньяху заявил, что находится в постоянном контакте с Москвой и Вашингтоном по Сирии

Международная панорама
1 июля, 12:38 дата обновления: 1 июля, 12:53 UTC+3

Премьер-министр отметил, что Израиль "продолжит охранять свои границы" и будет предоставлять помощь беженцам на территории соседней страны

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (в центре)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (в центре)

© AP Photo/Tsafrir Abayov, Pool

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в воскресенье, что находится в постоянном контакте с Москвой и Вашингтоном в отношении событий в Сирии. Высказывания премьера распространила его канцелярия.

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"Я нахожусь в постоянном контакте с Белым домом и Кремлем по этому вопросу [события в Сирии], - сказал он на еженедельном заседании правительства еврейского государства. - Министр обороны и глава Генерального штаба находятся в таком же контакте со своими коллегами как в США, так и в России".

Касаясь событий в южных районах Сирии, Нетаньяху указал, что Израиль "продолжит охранять свои границы" и будет предоставлять помощь беженцам на территории соседней страны. "Мы расширим предоставление гуманитарной помощи, - продолжил премьер. - Мы не допустим проникновения на нашу территорию и будем требовать соблюдения соглашения о размежевании с сирийской армией от 1974 года". Этот документ предусматривает создание демилитаризованной зоны на Голанских высотах и нахождение там миротворцев ООН.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Кнессет (израильский парламент) принял закон "О Голанских высотах", который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет еврейского государства над этой территорией. Аннексия была признана незаконной в соответствии с резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.

Недалеко от границы с Израилем сирийские войска с 18 июня ведут бои против террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и сражающихся на ее стороне формирований для восстановления контроля над южной провинцией Дераа. Сирийское правительство заявило, что террористы и их пособники препятствуют заключению соглашения о примирении в южных районах страны.

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