В ЛНР заявили, что киевские силовики перебросили к линии соприкосновения танки и минометы

ЛУГАНСК, 1 июля. /ТАСС/. Подразделения украинских силовиков разместили у линии соприкосновения в Донбассе вооружение, запрещенное минскими соглашениями. Об этом в воскресенье сообщил представитель народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

"В районе населенного пункта Золотое выявлено передвижение двух танков Т-72. В районе населенного пункта Новоалександровка выявлены огневые позиции двух минометов калибра 120 мм", - приводит его слова агентство Луганскинформцентр.

По словам Марочко, украинские силовики могут использовать данное вооружение "для совершения провокационных обстрелов территории республики". Он обратился с призывом к миссии ОБСЕ зафиксировать факт размещения запрещенного оружия.

Ранее народная милиция неоднократно заявляла о готовности соблюдать режим прекращения огня и выражала надежду на то, что киевские подразделения не будут использовать "хлебное перемирие" для совершения провокаций и наращивания военного потенциала вблизи линии соприкосновения.

Режим прекращения огня, согласованный 27 июня на встрече контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины, вступил в силу 1 июля в 00:01 по киевскому времени. Однако руководитель представительства провозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов спустя девять часов после его начала сообщил, что ВСУ нарушили перемирие, обстреляв Докучаевск.