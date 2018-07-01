Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: один сирийский офицер погиб и еще семеро были ранены при ударе британских ВВС

Международная панорама
1 июля, 14:08 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 1, июля. /ТАСС

Это первый случай нанесения ударов по правительственным силам Сирии ВВС Великобритании с апреля этого года, отмечает The Sunday Times

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Pavlos Vrionides

ЛОНДОН, 1 июля. /ТАСС/. Британские ВВС нанесли в июне авиаудар по правительственным войскам Сирии, в результате которого один офицер погиб и еще семеро были ранены. Об этом сообщила газета The Sunday Times.

По ее информации, самолет Typhoon ВВС Великобритании сбросил при помощи лазерной системы наведения 500-фунтовую (227 кг) бомбу на позиции сирийской армии. Инцидент произошел неподалеку от базы международной коалиции Эт-Танф, развернутой два года назад в сирийской провинции Хомс на границе с Ираком и Иорданией. О том, что последствием этого авиаудара стала гибель одного и ранения еще семерых военнослужащих, сообщили местные источники.

Газета утверждает, что данный инцидент стал первым случаем поражения правительственных сил Сирии британскими ВВС с апреля этого года. Он произошел, когда одна из бригад "Сирийской свободной армии", "Магавир ас-Саура", дислоцированная в Эт-Танфе, и советники из возглавляемой США международной антитеррористической коалиции 21 июня были атакованы неопознанными вооруженными формированиями в зоне деэскалации на юго-востоке Сирии.

Министерство обороны Великобритании отказалось идентифицировать силы, которые британская авиация подвергла удару, но при этом назвала действия королевской авиации "полностью пропорциональными ответными мерами" той угрозе, которой подверглись коалиционные силы. Представитель военного ведомства также заявил, что нет необходимости информировать британский парламент о погибших и раненых при авиаударе, поскольку в результате действий королевских ВВС никто из мирных жителей не пострадал.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве неизвестный удерживает работника магазина "Дикси"
2
Английский фанат заявил, что британским СМИ должно быть стыдно за пропаганду против России
3
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
4
СМИ: один сирийский офицер погиб и еще семеро были ранены при ударе британских ВВС
5
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
6
Эксперты: увеличение пенсионного возраста в РФ не изменит срока жизни на пенсии
7
Полиция задержала мужчину, удерживавшего работницу магазина "Дикси" в Москве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости