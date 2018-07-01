В ДНР сообщили, что украинские силовики обстреляли "КамАЗ" под Донецком

ДОНЕЦК, 1 июля. /ТАСС/. Подразделения украинских силовиков в первый день "хлебного перемирия" уничтожили "КамАЗ" у населенного пункта Сигнальное под Донецком, водитель в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Об этом в воскресенье заявил руководитель представительства провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

"В результате обстрела в 11:45 с использованием двух противотанковых ракет был уничтожен "КамАЗ", доставлявший воду на позиции вооруженных сил ДНР. Водитель в тяжелом состоянии доставлен в больницу", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Режим прекращения огня, согласованный 27 июня на встрече контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины, вступил в силу 1 июля в 00:01 по киевскому времени. Однако Якубов спустя девять часов после его начала сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины нарушили перемирие, обстреляв Докучаевск.