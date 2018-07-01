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В ДНР сообщили, что украинские силовики обстреляли "КамАЗ" под Донецком

Международная панорама
1 июля, 14:20 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 1, июля. /ТАСС

Водителя в тяжелом состоянии доставили в больницу

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ДОНЕЦК, 1 июля. /ТАСС/. Подразделения украинских силовиков в первый день "хлебного перемирия" уничтожили "КамАЗ" у населенного пункта Сигнальное под Донецком, водитель в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Об этом в воскресенье заявил руководитель представительства провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

"В результате обстрела в 11:45 с использованием двух противотанковых ракет был уничтожен "КамАЗ", доставлявший воду на позиции вооруженных сил ДНР. Водитель в тяжелом состоянии доставлен в больницу", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Режим прекращения огня, согласованный 27 июня на встрече контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины, вступил в силу 1 июля в 00:01 по киевскому времени. Однако Якубов спустя девять часов после его начала сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины нарушили перемирие, обстреляв Докучаевск.

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