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Каталонская партия заявила о вероятности повторного объявления независимости

Международная панорама
1 июля, 15:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Как пояснили "Левые республиканцы Каталонии", это произойдет в случае отказа испанского правительства провести референдум о самоопределении

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ТАСС, 1 июля. Партия "Левые республиканцы Каталонии" не исключает повторного объявления независимости автономного сообщества в том случае, если Мадрид откажется от согласования проведения референдума. Заявление партии в воскресенье привело агентство Europa Press.

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В анонсированном в воскресенье плане работы партии, который определяет ее деятельность на ближайшие годы, говорится, что в случае упорного отказа испанского правительства провести референдум о самоопределении, "нельзя исключать провозглашения независимости" Каталонии. Ранее председатель правительства Испании Педро Санчес отклонил идею проведения референдума о самоопределении Каталонии, согласованного с Мадридом. Каталонский лидер Ким Торра заверил, что в ходе встречи с Санчесом 9 июля он планирует поднять вопрос о возможном плебисците.

Из-за референдума о выходе региона из состава королевства и провозглашения парламентом автономии независимости в октябре прошлого года взаимодействие между Мадридом и Барселоной практически прекратилось. Центральное правительство добилось ограничения самоуправления Каталонии и попыталось нормализовать ситуацию в автономии. Сейчас прямое управление Мадрида в регионе отменено.

Санчес заявлял о готовности наладить диалог с региональными властями, однако настаивал на том, что любые переговоры должны проводиться в рамках закона.

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Персоны
Торра, Ким Санчес, Педро
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