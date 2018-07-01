Reuters: двое французских солдат погибли в результате нападения террористов в Мали

ТАСС, 1 июля. По меньшей мере два французских солдата погибли в воскресенье в результате атаки боевиков в Мали в районе Гао. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Нападению подверглись военные, участвовавшие в антитеррористической операции "Бархан".

Ранее Agence France-Presse со ссылкой на военные источники сообщило, что французские солдаты попали в засаду, устроенную террористами на выезде, который ведет к городу Бурем.

Франция начала операцию "Бархан" летом 2014 года совместно с правительствами пяти западноафриканских стран: Буркина-Фасо, Мавритании, Мали, Нигера и Чада. Цель операции - продолжение борьбы с сетью исламистских группировок, действующих в регионе от Ливии до Гвинеи-Бисау.

Операция "Бархан" пришла на смену контртеррористической операции Франции "Сервал", начатой 11 января 2013 года с целью освобождения северных территорий Мали от боевиков сепаратистских и исламистских группировок.