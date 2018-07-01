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Reuters: двое французских солдат погибли в результате нападения террористов в Мали

Международная панорама
1 июля, 16:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Погибшие принимали участие в антитеррористической операции "Бархан", сообщает агентство

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ТАСС, 1 июля. По меньшей мере два французских солдата погибли в воскресенье в результате атаки боевиков в Мали в районе Гао. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Нападению подверглись военные, участвовавшие в антитеррористической операции "Бархан".

Ранее Agence France-Presse со ссылкой на военные источники сообщило, что французские солдаты попали в засаду, устроенную террористами на выезде, который ведет к городу Бурем.

Франция начала операцию "Бархан" летом 2014 года совместно с правительствами пяти западноафриканских стран: Буркина-Фасо, Мавритании, Мали, Нигера и Чада. Цель операции - продолжение борьбы с сетью исламистских группировок, действующих в регионе от Ливии до Гвинеи-Бисау.

Операция "Бархан" пришла на смену контртеррористической операции Франции "Сервал", начатой 11 января 2013 года с целью освобождения северных территорий Мали от боевиков сепаратистских и исламистских группировок.

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Страны
Чад Мали Нигер Ливия Франция Мавритания Буркина-Фасо Гвинея-Бисау
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