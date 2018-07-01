СМИ: число жертв взрыва в Джелалабаде возросло до 15

ТАСС, 1 июля. По меньшей мере 15 человек погибли, 20 получили ранения в воскресенье в результате взрыва, прогремевшего близ канцелярии губернатора в афганском городе Джелалабаде (административный центр провинции Нангархар). Об этом сообщило в своем Twitter агентство Pajhwok.

Ранее сообщалось о четырех жертвах и 10 раненых.

Update: 15 killed 20 wounded in #Jalalabad blast. pic.twitter.com/UfzBbgtmhX — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 1 July 2018

По словам очевидцев, взрыв прогремел возле рынка на площади Пуштунистан, также были слышны звуки стрельбы.

По данным агентства Reuters, взрыв прогремел в центральной части Джелалабада спустя несколько часов после того, как президент Афганистана Ашраф Гани посетил этот населенный пункт. Как указывает агентство, взрывом повредило фасады магазинов и зданий на площади Мухаберат.