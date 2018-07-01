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Болтон и Путин остались каждый при своем мнении после обсуждения ситуации на Украине

Международная панорама
1 июля, 17:00 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 1, июля. /ТАСС

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует затронуть тему Крыма на встрече с лидером России в Хельсинки 16 июля

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Президент РФ Владимир Путин и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон

Президент РФ Владимир Путин и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон

© Михаил Метцель/ТАСС

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Российский президент Владимир Путин и помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон остались каждый при своем мнении после обсуждения событий на Украине. Об этом в воскресенье рассказал сам Болтон в эфире телеканала CBS.

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Он подчеркнул, что 27 июня во время визита в Москву обсудил с Путиным воссоединение Крыма с Россией. "Президент Путин был предельно ясен со мной в этом вопросе, и я ответил, что каждому из нас придется остаться при своем мнении по Украине. Это не позиция Соединенных Штатов", - пояснил помощник президента США.

В пятницу американский лидер Дональд Трамп заявил, что на встрече с Путиным, которая пройдет в Хельсинки 16 июля, намерен затронуть тему полуострова. На вопрос, признают ли США Крым российским, он ответил: "Мы посмотрим".

Как заявила 15 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "в РФ на всех уровнях было заявлено, причем неоднократно и регулярно, что обсуждение статуса Крыма - тема закрытая". "Если есть вопросы относительно статуса Крыма, нужно заглянуть в Конституцию РФ", - добавила она.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса, а за воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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Крым Кризис на Украине Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
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Болтон, Джон Трамп, Дональд Путин, Владимир Владимирович Захарова, Мария Владимировна
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