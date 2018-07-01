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Меркель оставила открытым вопрос об урегулировании разногласий с ХСС по миграции

Международная панорама
1 июля, 17:14 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 1, июля. /ТАСС

Ранее глава баварских консерваторов Хорст Зеехофер отвел канцлеру две недели на поиск решения проблемы нелегальной миграции

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БЕРЛИН, 1 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель оставила открытым вопрос, исчерпан ли конфликт с баварским Христианско-социальным союзом (ХСС) во главе с Хорстом Зеехофером в свете решений саммита ЕС (28-29 июня) по противодействию нелегальной миграции.

"Я сделаю все, чтобы мы как в ХДС [Христианско-демократическом союзе], так и в ХСС достигли результатов, которые бы могли отразить нашу ответственность за страну", - сказала она в воскресенье в интервью телеканалу ZDF, отвечая на соответствующий вопрос. Меркель отметила, что ХДС и ХСС связывают общие интересы, в том числе в том, что касается противодействия так называемой вторичной миграции внутри Евросоюза. "Мы спорим только о пути", - подчеркнула она. "ХСС, конечно, меня немного подтолкнул [к поиску решения]", - признала канцлер.

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Меркель высказала мнение, что на саммите ЕС были достигнуты "хорошие результаты", которыми она "в некоторой степени довольна". "14 дней назад мне было не ясно, достигну ли я того, чего удалось", - указала канцлер. "Мы не поднимаем мосты, но мы задаемся вопросом, что можно сделать, чтобы положить конец действиям нелегальных перевозчиков", - добавила она.

Касаясь нападок со стороны политических оппонентов, Меркель отметила, что "порой в политике бывает сурово, и это правильно". Канцлер ушла от ответа на вопрос, готова ли она в случае необходимости уволить Зеехофера с поста главы МВД, отметив, что обеим партиям предстоит многое обсудить.

Накануне Меркель провела встречу с глазу на глаз с Зеехофером, которая длилась около двух часов. О ее результатах не сообщается. 1 июня итоги саммита ЕС по миграции отдельно друг от друга обсудят правления ХДС и ХСС.

Ранее баварские консерваторы отвели канцлеру две недели на поиск решения проблемы нелегальной миграции. В противном случае Зеехофер пригрозил принять односторонние меры, значительно усилив контроль на германской границе, и не пускать мигрантов на территорию страны. Кроме того, глава МВД предупредил главу кабмина об угрозе распада правящей коалиции (блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии) в случае его увольнения из-за разногласий по данной тематике.

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