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США готовы наказывать бизнес ЕС за ведение дел с Ираном

Международная панорама
1 июля, 18:05 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 1, июля. /ТАСС

Ранее Трамп объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки и расширил санкции против Тегерана

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Вашингтон намерен вводить рестрикции в отношении компаний Евросоюза за нарушение американских санкций против Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, которое вышло в эфир в воскресенье.

Президента США спросили о том, намерен ли он вводить санкции в отношении компаний ЕС, если "они будут вести дела с Ираном". "Да, конечно, мы делам это. Совершенно точно", - ответил Трамп.

В мае Трамп объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Тегераном и пообещал вернуть не только старые, но и ввести новые санкции, а также заявил, что США готовы к заключению нового соглашения вместо Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), но при этом выдвинул Ирану заведомо невыполнимые условия. В свою очередь Великобритания, Германия и Франция призвали всех участников сделки продолжать ее всецело выполнять. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не откажется от СВПД и продолжит соблюдать свои обязательства. МИД РФ указал, что Москва разочарована шагом Вашингтона, и назвал решение главы Белого дома ширмой для сведения политических счетов с Ираном.

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