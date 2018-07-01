Трамп считает, что Пхеньян настроен на выполнение договоренностей по денуклеаризации

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что руководство КНДР стремится к денуклеаризации. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News, которое вышло в эфир в воскресенье.

"Я думаю, они [в КНДР] очень серьезно настроены", - сказал Трамп. Он выразил уверенность в том, что Пхеньян "хочет избавиться" от ядерного оружия. Президент США отметил, что "установил хорошее взаимопонимание" и "хорошо поладил" с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Мы заключили с ним сделку", - добавил Трамп. Он выразил уверенность в том, что Ким Чен Ын настроен на выполнение договоренностей, достигнутых на саммите в Сингапуре. Вместе с тем американский лидер не исключил, что его понимание позиции Пхеньяна может в конечном счете оказаться ошибочным.

Президент США также подчеркнул, что Вашингтон "не сделал никаких уступок" Пхеньяну. Американский лидер напомнил в связи с этим, что военные учения на Корейском полуострове, которые были приостановлены, обходились Вашингтону очень недешево.