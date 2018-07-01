Глава минобороны Израиля обсудил с министром обороны РФ ситуацию в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 июля. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман обсудил по телефону с главой оборонного ведомства РФ Сергеем Шойгу ситуацию на юге Сирии. Об этом сообщила в распространенном в воскресенье коммюнике пресс-служба израильского минобороны.

"Министр обороны Авигдор Либерман провел в минувшие выходные телефонную беседу с министром обороны России Сергеем Шойгу, - говорится в документе. - Либерман и Шойгу обсудили ситуацию в Сирии и, в частности, события на юге страны, а также попытки Ирана закрепиться на сирийской территории". Глава израильского оборонного ведомства "в очередной раз подчеркнул, что целью Израиля является выдворение иранских сил и движения "Хезболлах" из Сирии", добавили в пресс-службе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил ранее в воскресенье на еженедельном заседании правительства еврейского государства, что находится в постоянном контакте с Кремлем и Белым домом в отношении событий в Сирии. "Министр обороны и глава Генерального штаба [Израиля] находятся в таком же контакте со своими коллегами как в США, так и в России", - добавил премьер, чьи высказывания распространила его канцелярия.

Недалеко от границы с Израилем сирийские войска с 18 июня ведут бои против террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и сражающихся на ее стороне формирований для восстановления контроля над южной провинцией Дераа. Сирийское правительство заявило, что террористы и их пособники препятствуют заключению соглашения о примирении в южных районах страны.