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В ЛНР сообщили об обстреле со стороны украинских силовиков

Международная панорама
1 июля, 22:47 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 1, июля. /ТАСС

Представитель народной милиции провозглашенной республики рассказал, что ВСУ нарушили "хлебное перемирие"

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ЛУГАНСК, 1 июля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) нарушили в воскресенье "хлебное перемирие". Об этом сообщил представитель народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

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"В 19:55 минометы калибра 82 мм, БМП-1, РПГ, СО [вели огонь] с направления Крымское - Славяносербск", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

Режим прекращения огня, согласованный 27 июня на встрече Контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины, вступил в силу 1 июля в 00:01 по киевскому времени. Однако руководитель представительства провозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов уже спустя девять часов после его начала сообщил, что ВСУ нарушили перемирие, обстреляв Докучаевск.

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