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Правление ХДС поддержало миграционную политику канцлера Ангелы Меркель

Международная панорама
2 июля, 0:18 UTC+3

По мнению генсека партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, "решения саммита ЕС являются большим прогрессом"

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БЕРЛИН, 2 июля. /ТАСС/. Правление Христианско-демократического союза (ХДС) в воскресенье вечером поддержало миграционную политику канцлера ФРГ Ангелы Меркель, нацеленную на поиск общеевропейского решения проблемы мигрантов.

Об этом сообщил генсек ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Она подчеркнула, что односторонние, национальные шаги по противодействию нелегальной миграции являются "неверным сигналом по отношению к европейским партнерам". По ее мнению, "решения саммита ЕС являются большим прогрессом".

Ранее баварский Христианско-социальный союз (ХСС) отвел Меркель две недели на поиск решения проблемы беженцев. В противном случае председатель партии Зеехофер пригрозил принять национальные меры, значительно усилив контроль на германской границе, и не пускать мигрантов на территорию страны.

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Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
Германия
Персоны
Меркель, Ангела
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