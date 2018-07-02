Правление ХДС поддержало миграционную политику канцлера Ангелы Меркель

БЕРЛИН, 2 июля. /ТАСС/. Правление Христианско-демократического союза (ХДС) в воскресенье вечером поддержало миграционную политику канцлера ФРГ Ангелы Меркель, нацеленную на поиск общеевропейского решения проблемы мигрантов.

Об этом сообщил генсек ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Она подчеркнула, что односторонние, национальные шаги по противодействию нелегальной миграции являются "неверным сигналом по отношению к европейским партнерам". По ее мнению, "решения саммита ЕС являются большим прогрессом".

Ранее баварский Христианско-социальный союз (ХСС) отвел Меркель две недели на поиск решения проблемы беженцев. В противном случае председатель партии Зеехофер пригрозил принять национальные меры, значительно усилив контроль на германской границе, и не пускать мигрантов на территорию страны.