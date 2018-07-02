Афросоюз предложил внедрить механизм для урегулирования конфликта вокруг Западной Сахары

ТАСС, 2 июля. Специальный механизм для эффективного содействия процессу мирного урегулирования конфликта вокруг Западной Сахары, осуществляемому под эгидой ООН, должен быть создан Африканским союзом (АС). Об этом, как передает информационное агентство Algerie Presse Service, заявил в воскресенье председатель Комиссии АС Муса Факи Махамат, выступая на 31-м саммите АС, который проходит в столице Мавритании Нуакшоте.

"Желательно, чтобы конференция АС создала африканский механизм, который позволит Афросоюзу оказать эффективное содействие процессу мирного урегулирования конфликта вокруг Западной Сахары под эгидой ООН, основанному на соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН", - говорится в коммюнике Факи Махамата.

"Эти резолюции требуют от сторон возобновить переговоры под эгидой генерального секретаря ООН искренне и без предварительных условий ради достижения справедливого, прочного и взаимоприемлемого политического урегулирования, которое позволит добиться самоопределения народу Западной Сахары в соответствии с целями и принципами, изложенными в Хартии ООН", - подчеркивается в документе.

По мнению Факи Махамата, "важно, чтобы АС активно включился в поиск решения конфликта, внес значительный вклад в соответствии со своей задачей по распространению мира, безопасности и стабильности на всем континенте".

Афросоюзу, считает он, следует "сопровождать и более эффективно поддерживать усилия ООН" по урегулированию конфликта вокруг Западной Сахары.

История конфликта

Конфликт вокруг Западной Сахары - один из самых длительных в современной истории. В прошлом сахарские провинции находились в зависимости от марокканских султанов, в эпоху колониализма и вплоть до 1975 года этими территориями владела Испания, а после отказа Мадрида от притязаний на Западную Сахару туда вошли марокканские войска.

Одновременно Фронт ПОЛИСАРИО при поддержке Алжира развернул вооруженную борьбу и провозгласил независимую Сахарскую Арабскую Демократическую Республику. Марокко считает Западную Сахару своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей широкой автономии в составе королевства.

Боевые действия в зоне конфликта продолжались до 1991 года и были прекращены после того, как в регион была направлена Миссия ООН по референдуму в Западной Сахаре. С июня 2007 года Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО провели серию переговоров по западносахарскому вопросу, однако все они завершились без значимых результатов.