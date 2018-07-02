В Мексике завершились всеобщие выборы

МЕХИКО, 2 июля. /ТАСС/. Президентские и парламентские выборы, организованные в Мексике в воскресенье, подошли к концу. Участки для голосования начали закрываться в 18:00 по местному времени (02:00 понедельника мск). Вместе с федеральными в 30 из 32 регионов прошли выборы более чем на 17 тыс. должностей в местных органах власти, включая губернаторские посты, и по этому показателю они стали крупнейшими в истории страны.

Согласно данным представителей Национального избирательного института, обстановка в день голосования была спокойной, явка избирателей оказалась высокой. К участию в выборах пригласили более 89 млн человек. Первые предварительные результаты народного волеизъявления, как ожидается, будут обнародованы ближе к полуночи по местному времени (07:00-08:00 понедельника мск).

На высшую государственную должность претендуют Рикардо Анайя от коалиции "Вперед, ради Мексики", куда вошли оппозиционные силы от умеренно левого до правоцентристского спектра, экс-министр Хосе Антонио Мид, выдвинутый коалицией "Все за Мексику", ядром которой стала Институционно-революционная партия, кандидат от левых сил из коалиции "Вместе сотворим историю" Андрес Мануэль Лопес Обрадор и единственный независимый претендент, Хайме Родригес Кальдерон, временно оставивший свой пост губернатора штата Нуэво-Леон ради участия в выборах.

За ходом выборов следили порядка 2,7 млн представителей мексиканских политических партий, 30 тыс. местных наблюдателей и более 900 иностранных. К обеспечению безопасности власти привлекли сотни тысяч сотрудников правоохранительных органов.