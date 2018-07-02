Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Мексике завершились всеобщие выборы

Международная панорама
2 июля, 2:04 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 2, июля. /ТАСС

Первые предварительные результаты объявят ближе к полуночи по местному времени (07:00-08:00 мск)

Поделиться
Материал из 1 страницы

МЕХИКО, 2 июля. /ТАСС/. Президентские и парламентские выборы, организованные в Мексике в воскресенье, подошли к концу. Участки для голосования начали закрываться в 18:00 по местному времени (02:00 понедельника мск). Вместе с федеральными в 30 из 32 регионов прошли выборы более чем на 17 тыс. должностей в местных органах власти, включая губернаторские посты, и по этому показателю они стали крупнейшими в истории страны.

Согласно данным представителей Национального избирательного института, обстановка в день голосования была спокойной, явка избирателей оказалась высокой. К участию в выборах пригласили более 89 млн человек. Первые предварительные результаты народного волеизъявления, как ожидается, будут обнародованы ближе к полуночи по местному времени (07:00-08:00 понедельника мск).

На высшую государственную должность претендуют Рикардо Анайя от коалиции "Вперед, ради Мексики", куда вошли оппозиционные силы от умеренно левого до правоцентристского спектра, экс-министр Хосе Антонио Мид, выдвинутый коалицией "Все за Мексику", ядром которой стала Институционно-революционная партия, кандидат от левых сил из коалиции "Вместе сотворим историю" Андрес Мануэль Лопес Обрадор и единственный независимый претендент, Хайме Родригес Кальдерон, временно оставивший свой пост губернатора штата Нуэво-Леон ради участия в выборах.

За ходом выборов следили порядка 2,7 млн представителей мексиканских политических партий, 30 тыс. местных наблюдателей и более 900 иностранных. К обеспечению безопасности власти привлекли сотни тысяч сотрудников правоохранительных органов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Мексика
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
2
Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест, пожаловавшись на предвзятое отношение
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
Шёне: датские футболисты спустя неделю, возможно, будут гордиться своим результатом на ЧМ
5
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
6
Сборная России сенсационно победила испанцев и вышла в 1/4 финала ЧМ по футболу
7
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости