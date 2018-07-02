СМИ: Зеехофер намерен предпринять еще одну попытку договориться с Меркель по беженцам

БЕРЛИН, 2 июля. /ТАСС/. Глава МВД ФРГ, председатель баварского Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер намерен в понедельник предпринять еще одну попытку уладить разногласия с христианскими демократами (ХДС) во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель по вопросу противодействия нелегальной миграции. Об этом сообщило интернет-издание FOCUS Online.

Такое решение Зеехофер принял после обсуждения сложившейся ситуации со своими ближайшими соратниками, которые, по некоторым данным, пытались отговорить его от намерения подать в отставку со всех постов. Как сообщило агентство DPA, Зеехофер поставил свою будущую политическую карьеру в зависимость от готовности ХДС пойти на уступки баварской "сестринской" партии.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что он намерен покинуть посты главы МВД ФРГ и председателя ХСС из-за разногласий с христианскими демократами. Члены правления ХСС более семи часов обсуждали итоги саммита ЕС по миграции и разногласия с ХДС. Большинство однопартийцев министра высказались против решений саммита и выступили за принятие односторонних шагов по противодействию нелегальной миграции.

Тем самым конфликт между "сестринскими" партиями достиг новой критической черты и грозит в худшем случае привести к распаду правящей коалиции (блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии). Баварские консерваторы отвели ранее Меркель две недели на поиск решения проблемы беженцев, то есть до 1 июля. В противном случае Зеехофер пригрозил принять национальные меры, значительно усилив контроль на германской границе, и не пускать мигрантов на территорию страны. Он заявил, что считает достигнутые на саммите ЕС договоренности по миграции недостаточными.