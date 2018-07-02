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Глава МВД ФРГ подтвердил предложение о своей отставке

Международная панорама
2 июля, 3:39 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 2, июля. /ТАСС

При этом Хорст Зеехофер заявил, что проведет консультации с представителями партии ХДС в надежде на урегулирование ситуации с беженцами

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Хорст Зеехофер

Хорст Зеехофер

© EPA/SVEN HOPPE

БЕРЛИН, 2 июля. /ТАСС/. Глава МВД ФРГ, председатель баварского Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер подтвердил информацию о том, что он вынес на обсуждение в ХСС предложение о своей отставке со всех постов.

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"Да, я сказал, что предоставлю в распоряжение обе должности, что я это сделаю в ближайшие три дня", - сказал он в понедельник журналистам после окончания заседания правления партии в Мюнхене. Его слова приводит агентство DPA.

Зеехофер отметил, что "в качестве промежуточного шага" проведет консультации с христианскими демократами (ХДС) Ангелы Меркель "в надежде, что удастся достигнуть взаимопонимания" [по проблеме беженцев]. "Мы хотим попытаться договориться по центральному вопросу возвращения мигрантов - в интересах этой страны и дееспособности нашей коалиции и правительства, которое мы намерены сохранить", - сказал глава МВД.

По информации агентства, в ХДС открыты для переговоров с "младшим" партнером по коалиции.

Конфликт между партиями грозит привести к распаду правящей в ФРГ коалиции (блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии). Баварские консерваторы отвели ранее Меркель две недели, до 1 июля, на поиск решения проблемы беженцев. В противном случае Зеехофер пригрозил принять национальные меры, значительно усилив контроль на германской границе, и не пускать мигрантов на территорию страны. Он заявил, что считает достигнутые на саммите ЕС договоренности по миграции недостаточными.

Христианско-социальный союз - особая региональная партия. Во время выборов ХСС выступает в Баварии, ХДС - во всех других федеральных землях. ХСС и ХДС образуют в парламенте ФРГ единую фракцию.

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