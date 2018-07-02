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Лопес Обрадор де-факто победил на выборах президента Мексики

Международная панорама
2 июля, 6:27 дата обновления: 2 июля, 7:19 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 2, июля. /ТАСС

По предварительным данным, кандидат от коалиции "Вместе сотворим историю" набрал около 53-53,8% голосов

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Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Андрес Мануэль Лопес Обрадор

© AP Photo/Marco Ugarte

МЕХИКО, 2 июля. /ТАСС/. Кандидат от коалиции левых сил "Вместе сотворим историю" Андрес Мануэль Лопес Обрадор де-факто победил на состоявшихся в воскресенье выборах президента Мексики задолго до окончания официального подсчета голосов. Вскоре после закрытия участков для голосования на всей территории страны его соперники по президентской гонке - Рикардо Анайя, Хосе Антонио Мид и Хайме Родригес Кальдерон - признали свое поражение.

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Согласно полученным данным, Лопес Обрадор набирает около 53-53,8% голосов, а его ближайший преследователь, представитель коалиции "Вперед, ради Мексики" Рикардо Анайя, - порядка 22,1 - 22,8%. Результаты так называемого быстрого подсчета голосов, который носит предварительный характер, обнародовал в телеэфире в воскресенье вечером (утро понедельника мск) глава Национального избирательного института Лоренсо Кордова.

Мид, представлявший коалицию "Все за Мексику", ядром которой стала Институционно-революционная партия (ИРП), первым признал свое поражение. Представители ИРП руководили Мексикой на протяжении многих десятилетий прошлого века, в ряды этой партии входит и действующий президент Энрике Пенья Ньето.

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