Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп поздравил Лопеса Обрадора с победой на президентских выборах в Мексике

Международная панорама
2 июля, 6:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Президент США отметил, что с нетерпением ждет возможности поработать с новым мексиканским лидером

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 2 июля. Президент США Дональд Трамп поздравил Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с победой на президенстких выборах в Мексике и заявил о готовности работать с ним. Об этом американский лидер написал в воскресенье на своей странице в Twitter.

"Поздравляю Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с тем, что он стал следующим президентом Мексики. Я с нетерпением жду возможности поработать с ним. Столько всего предстоит сделать полезного как для США, так и для Мексики", - написал он.

Лопес Обрадор представляет коалицию левых сил "Вместе сотворим историю". Она объединяет Движение национального возрождения, Партию труда и партию "Общественный форум".

К настоящему времени, согласно данным "Программы получения предварительных итогов голосования" Национального избирательного института, Лопес Обрадор набирает 46,9% голосов после обработки данных с 1310 из 156,6 тыс. участков. Его ближайший преследователь, претендент от коалиции "Вперед, ради Мексики" Рикардо Анайя, получает 26,95%. Третью и четвертую позицию заняли Хосе Антонио Мид и Хайме Родригес Кальдерон с результатами в 17,44% и 5,94% соответственно.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Мексика
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: гиперзвуковые ракеты "Кинжал" испытают на дальнем бомбардировщике Ту-22М3
2
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
3
Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест, пожаловавшись на предвзятое отношение
4
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
5
В МИД назвали фейковым материал саудовского издания о допинге в сборной России
6
Источник: летевший в Таджикистан самолет вернулся в Москву из-за разгерметизации салона
7
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости