Трамп поздравил Лопеса Обрадора с победой на президентских выборах в Мексике

ТАСС, 2 июля. Президент США Дональд Трамп поздравил Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с победой на президенстких выборах в Мексике и заявил о готовности работать с ним. Об этом американский лидер написал в воскресенье на своей странице в Twitter.

"Поздравляю Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с тем, что он стал следующим президентом Мексики. Я с нетерпением жду возможности поработать с ним. Столько всего предстоит сделать полезного как для США, так и для Мексики", - написал он.

Лопес Обрадор представляет коалицию левых сил "Вместе сотворим историю". Она объединяет Движение национального возрождения, Партию труда и партию "Общественный форум".

К настоящему времени, согласно данным "Программы получения предварительных итогов голосования" Национального избирательного института, Лопес Обрадор набирает 46,9% голосов после обработки данных с 1310 из 156,6 тыс. участков. Его ближайший преследователь, претендент от коалиции "Вперед, ради Мексики" Рикардо Анайя, получает 26,95%. Третью и четвертую позицию заняли Хосе Антонио Мид и Хайме Родригес Кальдерон с результатами в 17,44% и 5,94% соответственно.