Президент Мексики поздравил Лопеса Обрадора с победой на выборах главы государства

МЕХИКО, 2 июля. /ТАСС/. Действующий президент Мексики Энрике Пенья Ньето поздравил Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с победой на воскресных выборах главы государства. Обращение лидера латиноамериканской страны было обнародовано в воскресенье вечером (утро понедельника мск) в телеэфире.

"Поздравляю Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, желаю ему успеха во благо Мексики, - сказал Пенья Ньето. - Он и его команда могут рассчитывать на помощь правительства Мехико, чтобы провести упорядоченную и продуктивную передачу власти".

С победой на выборах президента Мексики Обрадора также поздравили лидеры Боливии, Колумбии и Венесуэлы Эво Моралес, Хуан Мануэль Сантос и Николас Мадуро.

"Наши самые теплые поздравления избранному президенту Лопесу Обрадору в связи с его убедительной победой на выборах в Мексике. Мы убеждены, что его правительство напишет новую главу в истории достоинства и независимости Латинской Америки", - написал Моралес в своем Twitter.

Колумбийский лидер, поздравляя Обрадора с победой, отметил, что "надеется, что великолепные отношения, которые установились между двумя странами, сохранятся". Мадуро в свою очередь выразил надежду на укрепление "дружбы между народами" Венесуэлы и Мексики.

Свои поздравления Обрадору также направило правительство Аргентины. "Поздравляя с этой победой, правительство Аргентины подтверждает свою готовность и желание продолжать работу над расширением двусторонних отношений с Мексикой и вместе строить стабильную, интегрированную Латинскую Америку, в которой все основывается на демократических принципах", - говорится в заявлении, которое распространил МИД южноамериканской республики.

Согласно данным так называемого быстрого подсчета голосов, которые обнародовал глава Национального избирательного института Лоренсо Кордова, Лопес Обрадор набирает 53-53,8% голосов, а его ближайший преследователь Рикардо Анайя, представитель коалиции "Вперед, ради Мексики", - порядка 22,1 - 22,8%.

Все соперники Лопеса Обрадора, включая Анайю, Хосе Антонио Мида и Хайме Родригеса Кальдерона, признали свое поражение.