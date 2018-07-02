СМИ: движение Лопеса Обрадора получает большинство мест в обеих палатах парламента Мексики

ТАСС, 2 июля. Движение национального возрождения (МОРЕНА) одержавшего победу на президентских выборах Андреса Мануэля Лопеса Обрадора получает большинство мест в Конгрессе (двухпалатном парламенте) Мексики. Об этом сообщает в понедельник газета El Universal со ссылкой на данные экзитполов.

Согласно этим подсчетам, МОРЕНА получит от 127 до 142 мест в Палате депутатов (нижняя палата). Общее число мест вместе с союзниками по коалиции может составить 291. В Палате сенаторов (верхней) движению Лопеса Обрадора, согласно экзитполам, может достаться от 48 до 54 мест, их общее число вместе с союзниками может составить 90.

В воскресенье в Мексике состоялись президентские и парламентские выборы. Лопес Обрадор набирает более 53% голосов, его ближайший преследователь Рикардо Анайя, представитель коалиции "Вперед, ради Мексики", - чуть более 22%. К настоящему времени все соперники Лопеса Обрадора признали свое поражение.