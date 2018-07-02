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СМИ: два правительственных самолета США прибыли в Хельсинки

Международная панорама
2 июля, 10:43 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 2, июля. /ТАСС

Подтверждений тому, имеют ли борты отношение к готовящемуся саммиту лидеров РФ и США, получено не было, сообщает газета Ilta-Sanomat

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ХЕЛЬСИНКИ, 2 июля. /ТАСС/. Два правительственных самолета США прибыли вечером в воскресенье в аэропорт Хельсинки-Вантаа за две недели до встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в столице Финляндии. Об этом сообщила в понедельник газета Ilta-Sanomat, публикующая фотографии самолетов с надписью United States of America и изображением флага США на хвосте.

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Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа

В полиции изданию не смогли подтвердить, имеют ли борты отношение к готовящемуся саммиту. "У меня нет никакой информации по этому поводу", - сказал представитель полиции газете. Комментировать прибытие самолетов в Хельсинки отказалось и посольство США в Финляндии.

Вместе с тем, как сообщает Ilta-Sanomat, организации, ответственные за передвижение и безопасность лидеров двух стран, уже приступили к созданию условий для проведения встречи. В частности, с финской стороны над этим работают полиция и администрация Хельсинки.

Как сообщила в четверг пресс-служба Кремля, саммит президентов РФ и США пройдет 16 июля в Хельсинки.

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