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Соглашение Армении и ЕС вынесут на голосование в Европейском парламенте 3 июля

Международная панорама
2 июля, 11:21 UTC+3 ЕРЕВАН ЕРЕВАН 2, июля. /ТАСС

Комиссия по внешним связям Европейского парламента ранее уже утвердила это соглашение

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ЕРЕВАН, 2 июля. /ТАСС/. Всеобъемлющее партнерское соглашение между Арменией и Европейским союзом 3 июля вынесут на голосование в Европейском парламенте. Об этом в понедельник в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Тигран Балаян.

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"В мае комиссия по внешним связям Европейского парламента уже утвердила соглашение Армении и ЕС", - напомнил пресс-секретарь.

Всеобъемлющее и расширенное партнерское соглашение Армении и ЕС временно применяется с 1 июня. Оно было подписано 24 ноября 2017 года в Брюсселе. Армения ратифицировала документ 19 апреля 2018 года.

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