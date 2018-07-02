Соглашение Армении и ЕС вынесут на голосование в Европейском парламенте 3 июля

ЕРЕВАН, 2 июля. /ТАСС/. Всеобъемлющее партнерское соглашение между Арменией и Европейским союзом 3 июля вынесут на голосование в Европейском парламенте. Об этом в понедельник в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Тигран Балаян.

"В мае комиссия по внешним связям Европейского парламента уже утвердила соглашение Армении и ЕС", - напомнил пресс-секретарь.

Всеобъемлющее и расширенное партнерское соглашение Армении и ЕС временно применяется с 1 июня. Оно было подписано 24 ноября 2017 года в Брюсселе. Армения ратифицировала документ 19 апреля 2018 года.