МИД КНР: Пекин изучит информацию об "акустических атаках", если США ее предоставят

ПЕКИН, 2 июля. /ТАСС/. Китай готов изучить информацию о предполагаемых "акустических атаках" на работавших в стране американских дипломатов, если США поделятся такими сведениями.

Как отметил в понедельник на брифинге официальный представитель МИД КНР Лу Кан, в результате проведенной компетентными органами Китая проверки никаких улик обнаружено не было.

"После того как США заявили об упоминаемых вами акустических атаках в отношении соответствующих лиц, компетентные органы Китая провели тщательную проверку и сообщили американской стороне о ее результатах. Здесь я хотел бы еще раз подчеркнуть, что к настоящему времени не было обнаружено никаких причин, упоминаемых США ситуаций или улик", - указал он. "Если у американской стороны есть какая-то дополнительная информация и улики, которыми США были бы готовы поделиться с нами, Китай готов со своей стороны поддерживать контакты по этому вопросу", - подчеркнул дипломат.

"Китай всегда придерживался положений Венской конвенции о дипломатических сношениях и Венской конвенции о консульских сношениях в отношении дипломатов и консульских сотрудников иностранных государств, в том числе США", - резюмировал официальный представитель внешнеполитического ведомства.

В субботу газета The New York Times сообщила о том, что США вернули на родину 11 человек из американских дипмиссий в Китае в связи с утверждениями о так называемых акустических атаках. По сведениям ее источников, возвращены в США восемь лиц, связанных с консульством США в Гуанчжоу, один сотрудник консульства в Шанхае и два работника американского посольства в Пекине. В США они пройдут медицинское обследование.

Издание констатирует, что у лиц, о которых идет речь, примерно те же симптомы, о которых сообщали ранее американские дипломаты на Кубе. Администрация США утверждает, что в результате некоего внешнего воздействия, называемого в американских СМИ "акустическими атаками", в Гаване с осени 2016 года пострадали уже более 20 американских госслужащих. Они якобы жаловались на тошноту, головокружение и потерю слуха, врачи позже подтвердили у них наличие этих симптомов, а также будто бы выявили у некоторых повреждение головного мозга.