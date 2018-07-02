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Премьер Баварии: германские консерваторы не хотят ставить под угрозу работу правительства

Международная панорама
2 июля, 11:34 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 2, июля. /ТАСС

Маркус Зёдер также отметил, что для него "стало сюрпризом" решение главы МВД страны уйти в отставку, если канцлер Германии не пойдет ему навстречу в вопросе беженцев

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БЕРЛИН, 2 июля. /ТАСС/. Спор между канцлером Германии Ангелой Меркель и главой МВД страны Хорстом Зеехофером о беженцах не приведет к распаду консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Об этом в понедельник заявил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер.

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"Для нас нет пути, который увел бы нас из правительства или из фракции [в Бундестаге]", - заявил Зёдер, который представляет ХСС.

В середине июня Зеехофер (лидер ХСС) объявил о намерении в одностороннем порядке существенно ужесточить миграционную политику. После он дал Меркель (главе ХДС) две недели на поиск решения проблемы беженцев на уровне Евросоюза.

На минувшей неделе ЕС согласовал общий документ о вопросах беженцев, но его содержание до конца не устроило главу МВД Германии. Он хочет прямо на границах ФРГ блокировать тех соискателей убежища, которые уже зарегистрированы в других странах, канцлер до сих пор выступала против этого.

В конечном итоге Зеехофер заявил о готовности уйти в отставку, если Меркель не пойдет ему навстречу. Как сказал Зёдер, для него "это стало сюрпризом". Как ожидается, решение о судьбе Зеехофера будет принято в течение дня (2 июля).

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