Экс-министр иностранных дел Германии считает, что глава МВД вредит работе правительства

БЕРЛИН, 2 июля. /ТАСС/. Действия главы МВД Германии Хорста Зеехофера, который грозит отставкой из-за разногласий с правительством по миграционной политике, ставят под угрозу работу кабинета. Об этом написал в понедельник в Twitter бывший министр иностранных дел страны Зигмар Габриэль.

"Зеехофер делает германское правительство недееспособным. Таким образом он берет в заложники Германию и Европу. Это беспрецедентным образом вредит демократии в нашей стране", - полагает социал-демократ.

По его мнению, Христианско-социальный союз ведет "двойную игру" и "борется за власть". Такая политика вредит политической системе, отметил Габриэль.

В середине июня Зеехофер объявил о намерении в одностороннем порядке существенно ужесточить миграционную политику, после чего дал Меркель две недели на поиск решения на уровне Европейского союза. На минувшей неделе ЕС согласовал общий документ по вопросам беженцев, но его содержание до конца не устроило главу МВД Германии. Он хочет прямо на границах Германии блокировать тех соискателей убежища, которые уже зарегистрированы в других странах, канцлер выступает против.

В конечном итоге Зеехофер заявил о готовности уйти в отставку, если Меркель не пойдет ему навстречу. Как ожидается, решение будет принято 2 июля.