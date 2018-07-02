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Пашинян считает необходимым сотрудничество прокуратур стран СНГ в борьбе с коррупцией

Международная панорама
2 июля, 12:08 UTC+3 ЕРЕВАН ЕРЕВАН 2, июля. /ТАСС

Премьер-министр Армении отметил также, что его кабинет министров проводит решительную борьбу с коррупцией

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ЕРЕВАН, 2 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает важным тесное сотрудничество прокуратур стран-членов СНГ в борьбе с коррупцией и в сфере защиты прав человека. Такое заявление он сделал в понедельник на встрече с главами делегаций, участвующих в заседании Межгосударственного совета СНГ по противодействию коррупции, передает пресс-служба правительства республики.

"Пашинян подчеркнул важность сотрудничества прокуратур стран-членов СНГ в области взаимной правовой помощи, отметив, что его кабинет министров проводит решительную борьбу с коррупцией, которая носит постоянный характер. Глава правительства выразил надежду на то, что сотрудничество между прокуратурами СНГ будет расширено, что поспособствует повышению эффективности борьбы с коррупцией и защиты прав человека", - отмечается в сообщении пресс-службы правительства Армении.

На встрече стороны подчеркнули важность укрепления атмосферы взаимного доверия между прокуратурами СНГ и выразили уверенность в том, что совместные усилия помогут свести к минимуму коррупцию и другие отрицательные явления.

С российской стороны в заседании участвовал заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский.

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Персоны
Пашинян, Никол Воваевич
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Борьба с коррупцией
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