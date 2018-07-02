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Власти Испании считают Марокко фундаментальным партнером в решении миграционной проблемы

Международная панорама
2 июля, 14:10 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 2, июля. /ТАСС

Министр обороны Испании подчеркнула, что тема миграции является очень важной проблемой и касается всего Европейского Союза

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МАДРИД, 2 июля. /ТАСС/. Марокко является важным партнером Испании в урегулировании миграционной проблемы. Такую позицию озвучила в понедельник министр обороны пиренейского королевства Маргарита Роблес в интервью телеканалу Antena 3.

Она сообщила, что главы МИД и МВД Испании побывали в североафриканском государстве и встретились со своими коллегами. "Марокко является фундаментальным партнером, когда речь идет о разработке миграционной политики", - считает Роблес.

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"Тема миграции является очень важной проблемой и касается всего ЕС", - напомнила глава Минобороны. Она добавила, что решение Мадрида принять судно Aquarius с нелегалами на борту являлось "солидарным, гуманитарным и ответственным".

Ранее пиренейское королевство решило принять судно Aquarius с 629 мигрантами на борту. Мадрид пошел на этот шаг после того, как итальянские власти отказались впустить Aquarius в порт страны.

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