Украинский парламент может до 13 июля принять закон о лишении депутатов неприкосновенности

КИЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Верховная рада должна принять предварительные изменения в конституцию Украины в части снятия неприкосновенности с депутатов на текущей сессии, которая заканчивается 13 июля, чтобы эта норма заработала для парламентариев следующего созыва. Об этом в понедельник на заседании руководителей фракций и групп Рады заявила представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко.

"Давайте на этой сессии 226 голосами предварительно одобрим изменения в конституцию, предложенные президентом, и на следующей сессии выполним обещание перед обществом и проголосуем в целом", - сказала Луценко, добавив, что это позволит ввести в действие закон для депутатов нового созыва.

Новый состав украинского парламента будет избираться в октябре 2019 года.

Депутатский иммунитет

В июне Конституционный суд признал соответствующим конституции законопроект президента о снятии депутатского иммунитета с украинских парламентариев с отсрочкой до 2020 года. Законопроект предлагает исключить из статьи 80 конституции Украины части 1 и 3, которые предусматривают неприкосновенность депутатов и невозможность привлечения их к уголовной ответственности без согласия парламента.

В соответствии с внесенным президентом законопроектом статья 80 должна звучать в следующей редакции: "Народные депутаты Украины не несут юридическую ответственность за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету".

В случае принятия Верховной радой закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

6 июня Конституционный суд признал конституционным аналогичный законопроект, предложенный группой депутатов Рады. Он предусматривает отмену депутатского иммунитета сразу после принятия закона.

Президент Украины Петр Порошенко на днях вновь заявил, что настаивает на одобрении парламентом страны поправок в конституцию относительно отмены депутатской неприкосновенности. "Пришло время, чтобы окончательно и бесповоротно ликвидировать депутатский иммунитет. Требую результативного голосования при поддержке 300 депутатов, и это должно быть уже в этом году", - подчеркнул Порошенко.