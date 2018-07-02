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Минобороны Литвы: ВВС НАТО за неделю шесть раз сопровождали самолеты РФ над Балтикой

Международная панорама
2 июля, 13:34 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 2, июля. /ТАСС

В литовском военном ведомстве полагают, что полеты российской техники совершались как по заранее согласованным планам с поддержанием связи с наземными центрами управления, так и в режиме молчания

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ВИЛЬНЮС, 2 июля. /ТАСС/. Истребители НАТО, размещенные на основе четырехмесячной ротации на литовской авиабазе Зокняй, на прошлой неделе шесть раз сопровождали российские военные самолеты. Такое утверждение содержится в опубликованном в понедельник минобороны Литвы еженедельном обзоре ситуации в воздушном пространстве страны.

Согласно рапорту, дежурящие в Литве истребители ВВС Португалии и Испании для сопровождения российских самолетов поднимались в воздух 25, 28, 29 июня и 1 июля, в том числе 29 июня было совершено три сопровождения. "Полеты совершались над Балтийским морем в Калининградскую область и из нее", - сообщили в ведомстве.

За отчетный период истребители НАТО сопроводили российские Ан-12, Ан-26, Су-24, Су-30 и Ту-154. Полеты, по версии минобороны Литвы, совершались в одиночку и группами как по заранее согласованным планам с поддержанием связи с наземными центрами управления и включенным транспондером (устройство автоматической идентификации воздушного судна), так и в режиме полного молчания.

В Минобороны России неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

29 июня в российском Минобороны РФ сообщили, что за предшествовавшую этой дате неделю российские самолеты пять раз поднимались на перехват иностранных летательных аппаратов, воздушную разведку вдоль российских границ вели 20 иностранных бортов.

Контроль над воздушным пространством стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО. С 2004 года на основе ротации истребители стран-членов альянса базируются на базе Зокняй. Обычно это четыре самолета, однако в нынешней смене боевых машин 10. С апреля 2014 года другую часть миссии (еще четыре истребителя) разместили на авиабазе Эмари в Эстонии.

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