Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.07:
$ 63.14
€ 73.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: иракские хакеры взломали сайт ИГ и высмеяли ее главаря

Международная панорама
2 июля, 13:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Также был создан клон сайта, с помощью которого хакеры стали распространять ложные новости и пропагандистские материалы против террористической организации

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 2 июля. Группа хакеров в Ираке смогла взломать сайт онлайн-журнала террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена на территории РФ), чтобы высмеять ее главаря Абу Бакра аль-Багдади.

Как сообщил в понедельник саудовский телеканал Al Arabiya, "хактивисты", как прозвали этих противников ИГ в виртуальном пространстве, устроили массированную атаку на сайт журнала "Набаа", который считается пропагандистским рупором ИГ.

В результате сайт прекратил свою деятельность. Хакеры, именующие себя "Дэшграм" (от аббревиатуры арабского написания ИГ), создали его клон и при помощи фотошопа разместили на нем фейковые фотографии аль-Багдади, который якобы развлекается в компании танцовщиц в ночном клубе. Сайт-клон также был снабжен рекламой сайтов порнографического содержания, что предполагает заинтересованность в них боевиков ИГ. Кроме того, с помощью этого клона стало возможно распространять ложные новости и пропагандистские материалы против террористической организации.

Судя по первым отзывам, виртуальный удар по ИГ оказался весьма успешным: некоторые террористы поверила в реальность нового сайта и стала возмущаться его содержанием, другая поняла, что произошло, но ничего не смогла поделать. "Нам удалось разместить наш фейковый контент не менее 500 раз, и сторонники ИГ активно распространяли его между собой", - заявили активисты "Дэшграм".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с "Исламским государством"
Страны
Ирак
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Аксенов назвал смешной ситуацию с обозначением Крымского моста по-украински на Google Maps
2
СМИ: Ким Чен Ын прибыл в воинскую часть на автомобиле Lada Priora
3
Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается
4
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
5
Эксперт: новые испытания "Кинжала" покажут возможности Ту-22М3 в разгоне ракет комплекса
6
ВЦИОМ: большинство россиян не стремятся переехать за границу
7
Глава МИД Эстонии: Европа должна остановить реализацию "Северного потока - 2"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости