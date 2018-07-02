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СМИ: сирийские ВВС нанесли удары по позициям террористов на юго-западе провинции Дераа

Международная панорама
2 июля, 13:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Ранее на требование командования ВС республики капитулировать и покинуть эти районы боевики ответили отказом

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ТАСС, 2 июля. Позиции террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) на юго-западе провинции Дераа (110 км от Дамаска) подверглись в понедельник ударам сирийских ВВС. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, авиарейды были совершены на форпосты террористов в Тофасе и Мзейрибе. Ранее на требование командования ВС республики капитулировать и покинуть эти районы боевики ответили отказом. Сирийские военные предлагали вывезти членов бандформирований и их родственников в провинцию Идлиб на север Сирии.

Банды "Джебхат ан-Нусры" пытались атаковать передовые рубежи сирийской армии у холмов Телль-эль-Ашаари в окрестностях Тофаса, но получили отпор. По сведениям телеканала, в ходе этого нападения погибли несколько военнослужащих, в том числе два офицера, сирийский генерал получил ранения.

"Джебхат ан-Нусра" удерживает в своих руках районы Джумрук-эль-Кадима и Эн-Нуэйма, откуда боевики обстреливают жилые кварталы административного центра Дераа (110 км от Дамаска), находящиеся под защитой сирийской армии. Это ведет к росту числа жертв и пострадавших среди мирных граждан, в том числе женщин и детей.

Правительственные силы готовят операцию против остающихся под контролем бандформирований районов на юге Дераа. Ранее войска освободили свыше 70 городов и селений на востоке и юго-востоке провинции. Большая часть этих населенных пунктов присоединилась к соглашению о примирении с правительством. В воскресенье полевые командиры в городе Босра-эш-Шам, который расположен в 10 км от границы с Иорданией и служил основным плацдармом вооруженной оппозиции, объявили о согласии сдать оружие правительственным войскам.

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