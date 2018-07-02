СМИ: Пучдемон запросил у властей Каталонии оплатить расходы на офис и машину с водителем

МАДРИД, 2 июля. /ТАСС/. Находящийся в Германии бывший каталонский лидер Карлес Пучдемон запросил у регионального правительства предоставить ему привилегии, которые полагаются всем бывшим главам правительства автономии. Об этом сообщило в понедельник агентство EFE.

По его информации, Пучдемон представил свой запрос 22 июня. Политик ссылается на каталонский закон, который регулирует статус бывших лидеров. Теперь решение о предоставлении ему определенных льгот будут принимать региональные власти.

Согласно правилам, экс-глава правительства автономии может попросить, чтобы Женералитет оплатил ему расходы на содержание офиса с тремя работниками, автомобиль с водителем и услуги по обеспечению безопасности. Пучдемон имеет возможность претендовать на данные привилегии. Из-за того, что он все еще является региональным депутатом, пока закон не позволяет ему запросить ежемесячное пособие, которое получают в соответствии с законом бывшие каталонские лидеры.

Пучдемон возглавлял правительство автономии с 2016 года. После проведения референдума по вопросу выхода Каталонии из состава Испании и провозглашения парламентом региона независимости в октябре прошлого года Мадрид отстранил его от должности. Данный шаг властей королевства стал возможен благодаря действию 155-й статьи конституции Испании, которая позволила ограничить самоуправление Каталонии.

После этого Пучдемон бежал из Испании, где ему предъявлены обвинения в подстрекательстве к бунту и растрате госсредств. Сейчас политик находится в Германии. Суд ФРГ рассматривает вопрос о его экстрадиции.