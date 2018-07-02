Еврокомиссия начала новое расследование в отношении Польши из-за закона о Верховном суде

БРЮССЕЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) начала новое расследование против Польши из-за закона о Верховном суде страны.

Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Сегодня Еврокомиссия начала процедуру относительно закона о Верховном суде, направив письмо с официальным уведомлением в Польшу. У властей Польши есть один месяц, чтобы ответить на письмо", - сказал он.

По его словам, Еврокомиссия приняла такое решение в связи с тем, что в переговорах между Брюсселем и Варшавой по ситуации вокруг верховенства закона в Польше нет прогресса. "В связи с отсутствием прогресса в диалоге по верховенству закона и немедленной реализацией нового пенсионного режима судей Еврокомиссия решила в срочном режиме запустить процедуру по нарушению. В то же время Еврокомиссия готова продолжать действующий диалог с Польшей по верховенству закона, который остается предпочитаемым для ЕК каналом разрешения систематических угроз верховенству закона в Польше", - добавил Схинас.

В соответствии с новым польским законом о Верховном суде, который вступил в силу 3 апреля, 3 июля на пенсию должны уйти судьи, которым исполнилось 65 лет. Судьи, заранее представившие медицинские документы и получившие согласие главы государства, могут остаться на своих рабочих местах. Известно, что 16 из 27 судей 65 лет подали соответствующие документы, остальные решили, что принципиально не будут этого делать, так как закон позволяет им работать шесть лет после назначения. Польская оппозиция считает, что эти нормы противоречат конституции.

"Этот закон соответствует конституции", - заверил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его словам, это часть реформы польской судебной системы, от которой польские власти не намерены отказываться.