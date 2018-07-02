БЕЛГРАД, 2 июля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко 3 июля посетит с визитом Сербию. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба сербского президента.

Сообщается, что Порошенко встретится с сербским лидером Александаром Вучичем, затем встреча продолжится на уровне делегаций. Ожидается подписание ряда совместных документов, после чего лидеры двух стран откроют сербско-украинский бизнес-форум.

Порошенко также встретится с премьер-министром Сербии Аной Брнабич, спикером Народной скупщины (парламента) Майей Гойкович, а также патриархом Иринеем.

Ранее Патриарх Сербский Ириней высказался против создания независимой украинской церкви. В ответ украинские националисты внесли его базу украинского националистического сайта "Миротворец".