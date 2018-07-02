Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.07:
$ 63.14
€ 73.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Порошенко 3 июля посетит с визитом Сербию

Международная панорама
2 июля, 14:22 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 2, июля. /ТАСС

Президент встретится с премьером Вучичем и примет участие в открытии сербско-украинского бизнес-форума

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕЛГРАД, 2 июля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко 3 июля посетит с визитом Сербию. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба сербского президента.

Сообщается, что Порошенко встретится с сербским лидером Александаром Вучичем, затем встреча продолжится на уровне делегаций. Ожидается подписание ряда совместных документов, после чего лидеры двух стран откроют сербско-украинский бизнес-форум.

Порошенко также встретится с премьер-министром Сербии Аной Брнабич, спикером Народной скупщины (парламента) Майей Гойкович, а также патриархом Иринеем.

Ранее Патриарх Сербский Ириней высказался против создания независимой украинской церкви. В ответ украинские националисты внесли его базу украинского националистического сайта "Миротворец".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Вучич, Александар Порошенко, Петр Алексеевич
Страны
Сербия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Петербурге умерла актриса Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая
2
В МИД назвали фейковым материал саудовского издания о допинге в сборной России
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается
5
Украина назвала имена россиян, которых готова обменять на украинских заключенных
6
Глава МИД Эстонии: Европа должна остановить реализацию "Северного потока - 2"
7
Главстат Польши опубликовал отчет о ходе газовых переговоров с Россией в 2010 году
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости