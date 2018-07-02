Брату бывшего президента Армении в рамках уголовного дела запретили покидать страну

ЕРЕВАН, 2 июля. /ТАСС/. Суд Армении избрал подписку о невыезде в качестве меры пресечения для Левона Саргсяна, брата бывшего президента страны Сержа Саргсяна, и его детей. Соответствующее заявление в понедельник распространила пресс-служба Специальной следственной службы Армении.

Посол по особым поручениям Левон Саргсян, его сын Нарек и дочь Ани обвиняются в незаконном обогащении и уклонении от подачи декларации об имуществе. Согласно заявлению пресс-службы Комитета государственных доходов Армении, в следственном управлении комитета по этому факту возбуждено уголовное дело.

Левон Саргсян с 1998 года работал послом в нескольких арабских странах (Сирия, Тунис, Иордания). С 2010 года он является послом по особым поручениям.