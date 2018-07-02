Индийский совет по оборонным закупкам одобрил приобретение российских комплексов С-400

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июля. /ТАСС/. Совет по оборонным закупкам Индии одобрил соглашение о приобретении у России зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400, несмотря на недовольство Вашингтона. Как сообщила газета The Times of India со ссылкой на информированные источники, такое решение было принято в ходе заседания совета, которое прошло под председательством министра обороны Нирмалы Ситараман.

"Вопрос о приобретении С-400 теперь будет направлен в министерство финансов на утверждение и в возглавляемый премьер-министром Комитет по безопасности правительства Индии для окончательного одобрения. Главное политическое руководство страны должно будет определиться, когда фактический контракт может быть подписан", - приводит издание слова источника.

Как ранее сообщили индийские СМИ, Россия и Индия в мае согласовали условия поставки пяти систем С-400 на $6 млрд. Вашингтон выступил против этой сделки, однако Нью-Дели заявил, что не намерен отказываться от покупки российских ЗРС, которые эффективны против большого количества воздушных целей, в том числе американских истребителей F-18 и F-35.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила на этой неделе в интервью индийскому телеканалу NDTV, что вопрос о поставках российских вооружений в Индию, в том числе С-400, станут темой для обсуждения в ходе предстоящего первого раунда индийско-американского диалога в формате "2+2" с участием министров иностранных дел и обороны двух стран. Ранее эта встреча была намечена на 6 июля в Вашингтоне, однако американская сторона на прошлой неделе уведомила Индию, что переносит ее на неопределенное время из-за "неустранимых причин". Представитель МИД Индии Равиш Кумар сообщил, что стороны в ближайшее время намерены определить дату проведения этого диалога.