Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.07:
$ 63.14
€ 73.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Индийский совет по оборонным закупкам одобрил приобретение российских комплексов С-400

Международная панорама
2 июля, 16:15 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ НЬЮ-ДЕЛИ 2, июля. /ТАСС

Как ранее сообщили СМИ, Россия и Индия в мае согласовали условия поставки пяти зенитно-ракетных систем на $6 млрд

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июля. /ТАСС/. Совет по оборонным закупкам Индии одобрил соглашение о приобретении у России зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400, несмотря на недовольство Вашингтона. Как сообщила газета The Times of India со ссылкой на информированные источники, такое решение было принято в ходе заседания совета, которое прошло под председательством министра обороны Нирмалы Ситараман.

Смотрите также
Самолет-топливозаправщик Ил-78 и истребитель Су-30МКИ

Какое оружие из России получило индийскую прописку

"Вопрос о приобретении С-400 теперь будет направлен в министерство финансов на утверждение и в возглавляемый премьер-министром Комитет по безопасности правительства Индии для окончательного одобрения. Главное политическое руководство страны должно будет определиться, когда фактический контракт может быть подписан", - приводит издание слова источника.

Как ранее сообщили индийские СМИ, Россия и Индия в мае согласовали условия поставки пяти систем С-400 на $6 млрд. Вашингтон выступил против этой сделки, однако Нью-Дели заявил, что не намерен отказываться от покупки российских ЗРС, которые эффективны против большого количества воздушных целей, в том числе американских истребителей F-18 и F-35.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила на этой неделе в интервью индийскому телеканалу NDTV, что вопрос о поставках российских вооружений в Индию, в том числе С-400, станут темой для обсуждения в ходе предстоящего первого раунда индийско-американского диалога в формате "2+2" с участием министров иностранных дел и обороны двух стран. Ранее эта встреча была намечена на 6 июля в Вашингтоне, однако американская сторона на прошлой неделе уведомила Индию, что переносит ее на неопределенное время из-за "неустранимых причин". Представитель МИД Индии Равиш Кумар сообщил, что стороны в ближайшее время намерены определить дату проведения этого диалога.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Индия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Петербурге умерла актриса Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая
2
Стокгольмский арбитраж отказал польской PGNiG в изменении цены на поставку газа из России
3
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
4
В ЦБ прокомментировали сходство фото Акинфеева и фрагмента купюры в честь ЧМ-2018
5
Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается
6
ВЦИОМ: большинство россиян не стремятся переехать за границу
7
Глава МИД Эстонии: Европа должна остановить реализацию "Северного потока - 2"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости