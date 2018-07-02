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Лукашенко: Белоруссия выбирает независимость и партнерство и с Западом, и с Востоком

Международная панорама
2 июля, 17:04 UTC+3 МИНСК МИНСК 2, июля. /ТАСС

По словам президента, белорусы за свою независимость "уже переплатили"

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МИНСК, 2 июля. /ТАСС/. Глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не выбирает между Западом и Востоком, а укрепляет партнерство и независимость. Такое мнение политик высказал в понедельник на торжественном собрании, посвященном Дню независимости, который отмечают в стране 3 июля.

"Беларусь не будет выбирать между Западом и Востоком. Наш народ выбирает независимость, мир и партнерство. Мы выбираем Беларусь", - цитирует президента агентство БелТА.

По словам Лукашенко, белорусы за свою независимость "уже переплатили". "Поэтому будем делать все возможное, чтобы сохранить мир не только на своей земле, но и предостеречь жителей планеты от повторения страшных уроков истории, - сказал он. - Сознавая себя неотъемлемой частью Европы и постсоветского пространства, мы протягиваем руку дружбы и сотрудничества всем".

По словам президента, День независимости - это символ свободной и мирной жизни. "Белорусы были едины в своем выборе и вместе более двух десятков лет назад определили 3 июля, дату освобождения города-героя Минска, главным государственным праздником, - сказал он. - В годы Великой Отечественной войны, в далеком сорок четвертом, битва за столицу нашей родины стала решающей в судьбе народа".

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