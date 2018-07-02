Reuters: подразделение "Аль-Каиды" взяло на себя ответственность за атаку в Мали

ТАСС, 2 июля. /ТАСС/. Боевики связанной с террористической сетью "Аль-Каида" (запрещена в РФ) группировки "Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" взяли на себя ответственность за нападение на севере Мали, в результате которого пострадали несколько французских солдат. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

По данным Agence France-Presse, в воскресенье французские военные, участвовавшие в антитеррористической операции "Бархан", попали в засаду, устроенную террористами на въезде в город Бурем. Как отмечает Reuters, неизвестные привели в действие взрывное устройство, заложенное в автомобиле, затем началась стрельба. В результате нападения погибли четыре человека, еще 30, в том числе восемь французских солдат, ранены.