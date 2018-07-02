Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.07:
$ 63.14
€ 73.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Главком ВС Швеции заявил о существовании прямой телефонной линии для связи с военными РФ

Международная панорама
2 июля, 20:04 UTC+3 СТОКГОЛЬМ СТОКГОЛЬМ 2, июля. /ТАСС

Микаэль Биден не уточнил, в каких именно случаях была задействована линия

Поделиться
Материал из 1 страницы

СТОКГОЛЬМ, 2 июля. /ТАСС/. Прямая телефонная линия, установленная между руководством российской и шведской армий в 2017 году, была использована в ряде ситуаций, в том числе в острой. Об этом на семинаре по проблемам безопасности на Балтике на политической неделе Альмедален в столице острова Готланд Висбю рассказал главнокомандующий вооруженными силами (ВС) королевства Микаэль Биден, пишет в понедельник газета Expressen.

"Линия использовалась в острой ситуации, - пояснил он. - Мы испытываем и непрерывно подтверждаем надежность этой функции, но мы также использовали ее на практике".

Он не уточнил, какое количество раз и в каких случаях была задействована линия.

По словам главкома, этим каналом связи военные пользуются при инцидентах, "на которые у нас разные взгляды и которые возможно объяснить, если есть прямая связь". "Мы минимизируем риск того, что у нас будут разное восприятие и эскалация", - отметил Биден.

Целью создания линии было предупреждение инцидентов и недоразумений в Балтийском регионе во время военных учений "Аврора" и "Запад" из-за необходимости обмена информацией в условиях отсутствия на диалога военных.

Двусторонние отношения и военное сотрудничество между двумя странами было заморожено в 2014 году. Российские военные атташе с февраля 2017 года снова смогли принимать участие в программах минобороны Швеции для иностранных военных дипломатов, из которых они были исключены после вхождения Крыма в состав РФ. Шведские военные атташе в Москве несколько ранее получали возможность участвовать в аналогичных российских программах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Швеция Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
2
В Петербурге умерла актриса Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая
3
В МИД назвали фейковым материал саудовского издания о допинге в сборной России
4
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
5
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
6
Стокгольмский арбитраж отказал польской PGNiG в изменении цены на поставку газа из России
7
Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости