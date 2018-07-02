Главком ВС Швеции заявил о существовании прямой телефонной линии для связи с военными РФ

СТОКГОЛЬМ, 2 июля. /ТАСС/. Прямая телефонная линия, установленная между руководством российской и шведской армий в 2017 году, была использована в ряде ситуаций, в том числе в острой. Об этом на семинаре по проблемам безопасности на Балтике на политической неделе Альмедален в столице острова Готланд Висбю рассказал главнокомандующий вооруженными силами (ВС) королевства Микаэль Биден, пишет в понедельник газета Expressen.

"Линия использовалась в острой ситуации, - пояснил он. - Мы испытываем и непрерывно подтверждаем надежность этой функции, но мы также использовали ее на практике".

Он не уточнил, какое количество раз и в каких случаях была задействована линия.

По словам главкома, этим каналом связи военные пользуются при инцидентах, "на которые у нас разные взгляды и которые возможно объяснить, если есть прямая связь". "Мы минимизируем риск того, что у нас будут разное восприятие и эскалация", - отметил Биден.

Целью создания линии было предупреждение инцидентов и недоразумений в Балтийском регионе во время военных учений "Аврора" и "Запад" из-за необходимости обмена информацией в условиях отсутствия на диалога военных.

Двусторонние отношения и военное сотрудничество между двумя странами было заморожено в 2014 году. Российские военные атташе с февраля 2017 года снова смогли принимать участие в программах минобороны Швеции для иностранных военных дипломатов, из которых они были исключены после вхождения Крыма в состав РФ. Шведские военные атташе в Москве несколько ранее получали возможность участвовать в аналогичных российских программах.