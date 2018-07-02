Британский парламент не примет осенью сделку по Brexit без ускорения переговоров

ЛОНДОН, 2 июля. /ТАСС/. Парламент Великобритании не одобрит соглашение по Brexit, если оно не внесет ясность в вопрос дальнейших отношений Лондона с Брюсселем после прекращения членства Соединенного Королевства в Евросоюзе. Об этом в понедельник в парламенте заявила британский премьер-министр Тереза Мэй.

"Мы все согласились, что должны ускорить темпы переговоров по нашим будущим отношениям. Я предупредила лидеров ЕС, что я не думаю, что этот [британский] парламент одобрит соглашение о выходе этой осенью, если у нас не будет определенности по вопросу наших отношений", - сказала она.

"ЕС и его участники должны будут серьезно рассмотреть наши предложения. Нам необходимо проявить гибкость, если мы хотим выстроить крепкие отношения", - отметила Мэй, подтвердив приверженность реализовать Brexit в установленные сроки.

Глава британского правительства добавила, что в пятницу правительство опубликует "Белую книгу (официальное правительственное издание, лежащее в основе подготовки законодательного акта - прим. ТАСС), в которой будут изложены подробные предложения по установлению тесных отношений в будущем". "Великобритания покинет единый рынок и таможенный союз, но она поддерживает нашу общую безопасность и процветание", - указала она.

Мэй в очередной раз заявила, что Brexit не приведет к установлению жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией, однако подтвердила, что по этому вопросу с Еврокомиссией сохраняются "некоторые разногласия".

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер.

Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.