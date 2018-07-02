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В Вашингтоне считают, что РФ и Китай поддержат США в урегулировании проблемы вокруг Ирана

Международная панорама
2 июля, 20:14 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 2, июля. /ТАСС

Директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук считает, что большинство государств разделяет цели США в этом вопросе

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ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Россия и Китай разделяют новый курс США в отношении Ирана. С таким утверждением выступил в понедельник на специальном брифинге для журналистов директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук.

"Мы уверены, что Китай, Россия и другие страны, которые участвовали в ядерной сделке с Ираном, устали от терроризма, осуществляемого им, - заявил он. - Они не являются сторонниками распространения ракет на Ближнем Востоке". "Мы убеждены, что большинство государств разделяет наши цели", - добавил Хук.

Он также утверждал, что США и мировые державы пришли к пониманию того, что нужно сделать для сдерживания "насилия со стороны Ирана".

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Тегераном и пообещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции, а также заявил, что США готовы к заключению нового соглашения вместо Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), но при этом выдвинул Ирану заведомо невыполнимые условия. В свою очередь Великобритания, Германия и Франция призвали всех участников сделки продолжать ее всецело выполнять. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не откажется от СВПД и продолжит соблюдать свои обязательства. МИД РФ указал, что Москва разочарована шагом Вашингтона, и назвал решение главы Белого дома ширмой для сведения политических счетов с Ираном.

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